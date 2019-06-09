القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
عالم
الأحد 09/يونيو/2019 - 03:08 ص

معارضة ألبانيا لرئيس الوزراء: فلترحل وإلا سنكسر عنقك

معارضة ألبانيا لرئيس
معارضة ألبانيا لرئيس الوزراء: فلترحل وإلا سنكسر عنقك
dostor.org/2658020

عقد أنصار المعارضة الألبانية تجمعا حاشدا مطالبين رئيس الوزراء إدي راما بالتنحي عن منصبه وتمهيد الطريق لانتخابات جديدة، وانصرفوا بعدما ألقوا ألعابا نارية على الشرطة التي ردت بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وابتهج المتظاهرون في ألبانيا الذين رددوا هتاف "فلترحل راما وإلا سنكسر عنقك" عندما قال زعيم الحزب الديمقراطي لولزيم باشا إن مرسوما رئاسيا سيلغي الانتخابات المحلية المزمعة في 30 يونيو، والتي قاطعها الحزب.

وقال باشا لأنصاره في ختام تجمعهم الوطني الثامن منذ فبراير عندما قطع مشرعو حزبه صلاتهم بالبرلمان "ستستمر معركتنا إلى أن يرحل إدي راما". وأضاف باشا "رحيله غير قابل للتفاوض".

ويأتي التجمع الحاشد بعد أيام من نشر صحيفة ألمانية رسائل صوتيه مسربة توضح الطريقة التي أخبر بها مهرب مخدرات في دوريس مسؤولين اشتراكيين كيف أنه خطط لإجبار أنصار المعارضة على التصويت لصالحهم ومساعدة أحد أصدقائه في أن يصبح مشرعا.

ويقول باشا إن التسجيلات الصوتية تلك تثبت صحة مزاعمهم بأن الاشتراكيين الذين ينتمي إليهم راما سرقوا الانتخابات البرلمانية عام 2017 للفوز بفترة جديدة في السلطة، ومن ثم يتعين على راما الاستقالة. وأضاف أن ذلك يبرر أيضا قرار حزبه مقاطعة انتخابات يونيو المحلية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ 5 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ اسبوع

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ أقل من شهر

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الآن

الوسام الإمبراطورى لممثلة تجسد دور إليزابيث الثانية

السلطة الفلسطينية تستنكر تصريحات السفير الأمريكى فى القدس

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ7 جنيهات للكيلو

رغم الضغوط الأمريكية.."هواوى" الأولى عالميًا فى خدمات 5G

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

مفاجأة "غير سارة" تطيح مدرب مونتينيجرو

ديشامب يفتح النار على لاعبيه

فرنسا تسقط فى تصفيات اليورو.. وإيطاليا وبلجيكا بالعلامة الكاملة

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

كلوني وزوجته يدعوان الفائز بحملة خيرية لغداء في منزلهما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎