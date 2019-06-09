عفو عام فى نيكاراجوا عن السجناء السياسيين ومرتكبى القمع

أقرّ برلمان نيكاراجوا، السبت، مشروع قانون للعفو العام يستفيد منه في آن واحد السجناء السياسيون وعناصر الأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانيال أورتيجا.



وقال رئيس الجمعية الوطنية، في ختام عملية التصويت، إنّ "قانون العفو العام تمّ إقراره" بفضل أصوات الأغلبية النيابية الموالية للرئيس وعلى الرغم من تصويت نواب المعارضة جميعًا ضدّه.



وصوّت نواب الجبهة الساندينية للتحرير الوطني (الحزب الحاكم) وعددهم 70 نائبًا مع مشروع القانون، في حين صوّت ضدّه نواب المعارضة وعددهم 15 نائبًا.



ويستفيد من العفو العام بموجب مشروع القانون "كل الذين شاركوا في الأحداث التي وقعت منذ 18 أبريل 2018" عندما اندلعت مظاهرات ضد أورتيجا وزوجته روزاريو موريللو التي تشغل منصب نائبة رئيس الجمهورية، "بمن فيهم أولئك المسجونون حاليًا".



وبحسب مشروع القانون، فإنّ المعارضين الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات سيطلق سراحهم "فور" نشر النص في الجريدة الرسمية.



لكنّ النصّ يلزم المعارضين الذين استفادوا من قانون العفو هذا "الامتناع" عن ارتكاب أعمال مماثلة لتلك التي أودت بهم إلى السجن، أي التظاهر مجدّدًا ضد النظام.



وبصورة عامة فإنّ القانون يعفو عن كل الذين تم التحقيق معهم أو يمكن أن يتم التحقيق معهم مستقبلًا على خلفية أعمال ارتكبوها خلال مشاركتهم في الاحتجاجات أو في تفريقها، ما يعني بالتحديد عناصر قوات الأمن والقوات شبه العسكرية التي آزرتها في تفريق التظاهرات والمتّهمين بإطلاق النار على المتظاهرين.