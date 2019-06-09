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الأحد 09/يونيو/2019 - 05:55 ص

باحثون: "القلق والتوتر".. يتربع على عرش الأمراض النفسية

القلق والتوتر.. يتربع
"القلق والتوتر".. يتربع على عرش الأمراض النفسية
إسلام جمال
dostor.org/2658014

أظهرت دراسة جيدة، أن القلق والتوتر من أكثر الأمراض النفسية التي تتربع علي عرش الأمراض النفسية في العالم.

ووفقًا لما ذكره موقع "النيويورك تايمز"، فقد أكد باحثون من جامعة سويدية، أن مرض القلق والتوتر من أكثر الأمراض التي يصاب بها الأشخاص في العالم.

وأكد الباحثون، أن ضغوط الحياة العملية، السبب وراء زيادة النسبة التي تجاوزت الخمسون بالمائة بين الأمراض النفسية.

وأجريت الدراسة، علي عدد 1000 شخص، عرضوا على الأطباء النفسين، الذين أكدوا أن 90 في المائة منهم مصاب بالقلق والتوتر.

وأشار الباحثون، إلى أن الرجال أكثر من النساء في الإصابة بالقلق والتوتر، حيث حصل الرجال علي 60 % فيما كانت نسبة النساء 40% في نسب الإصابة.

وأضاف خبراء علم النفس، أن البحث دائما وراء المال، من الأمور التي ساعدت بشكل كبير أن يكون الإنسان فريسة للعديد من الأمراض النفسية والجسدية.

ونوه الباحثون، ان القلق والتوتر قد يدفع البعض الي الدخول في الاكتئاب، المرض الذي يعتبر نواه للتفكير في الإنتحار.

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