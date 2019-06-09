طبيب نفسي: الأهل السبب وراء توتر الطلاب أيام الأمتحانات





بدأ مارثون الثانوية العامة، والذي يتسبب في رفع حالة التأهب للكثير من البيوت المصرية، الأمر الذي قد يتسبب في إصابة الكثير من الطلاب بالأمراض النفسية.



وفي هذا الصدد، اكد الدكتور احمد هلال، إستشاري الطب النفسي، أن فترة الإمتحانات من أكثر الفترات إرهاقًا علي الطلاب، بسبب الضغوط التي يتعرضوا اليها.



وأشار هلال، أن الكثير من الأسر تساعد في إصابة أولادهم بالمرض النفسي، بسبب الإلحاح المستمر للمذاكراة، الامر الذي قد يصبه بالقلق والتوتر.



وأضاف هلال، أن الإكتئاب من الأمراض التي يمكن أن تدق باب الطلاب خلال فترة الإمتحانات، وذلك بسبب حالة العزله التي تفرضها الكثير من الأسر.



ونوه هلال، أن الفتيات، يتأثروا بشكل كبير بالسلب بسبب فترة الإمتحانات، مشيرًا أن الكثير من اليادات النفسية تمتلئ بالطلاب خاصة بعد الإمتحانات.



ونصح هلال، الأسر بعدم الضغط علي أولادهم، مع تخصيص وقت للمرح، وممارسة أي نشاط ترفيهي للطالب، بالإضافة الي تهئية الجو المناسب للمذاكره.



