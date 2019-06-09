رغم الضغوط الأمريكية.."هواوى" الأولى عالميًا فى خدمات 5G

لم تلفح المحاولات الأمريكية على مدار الشهور الطويلة الماضية لتضييق الخناق على عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" في تقويض نشاط الشركة والتي تتهمها واشنطن بالتجسس، حيث حققت الشركة الصينية أرباحا بنحو 9 مليارات دولار بنهاية عام 2018، مدفوعة بانتعاش أعمالها في مجال الهواتف الذكية.



وفي الوقت الذي تسعى واشنطن جاهدة لتضييق الخناق على الشركة الصينية في نشاط خدمات الجيل الخامس، أعلنت هواوي، السبت، أنها حصلت على عقود لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم، حتى الآن، وأوضحت الشركة أنها أبرمت 46 عقدا في هذه الدول، وفقا لما أوردت وكالة الصين الجديدة "شينخوا".



وكان أحدث هذه العقود، الأربعاء، بتوقيع "هواوي" عقدا مع شركة الاتصالات الروسية "إم تي إس" لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس في روسيا خلال العام المقبل.



وتم توقيع العقد على هامش اجتماع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.



وأعلنت "إم تي إس"، في بيان، أن العقد ينص على "تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس والإطلاق التجريبي لشبكات الجيل الخامس في عامي 2019-2020".



كما يواصل عملاق الاتصالات الصيني توسيع بصمة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في أوروبا، على الرغم من الحملة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بقطاع التكنولوجيا الصيني، حيث قدمت الشركة الصينية أولى خدماتها لشبكات الجيل الخامس 5G رسميا في 6 مدن رئيسية بالمملكة المتحدة، بينما تتطلع إلى تعاون أوثق مع الدول الأوروبية الأخرى.



وأكدت البرازيل أنها لن تمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من تشغيل شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في البرازيل، لترفض بذلك طلبا أمريكيا سعى للعكس.



وقال هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي، في مقابلة نشرتها صحيفة "فالور إيكونوميكو"، كبرى الصحف الاقتصادية في البرازيل، إن إدارته لا تدرس فكرة حظر "هواوي".



وفي الصين، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تراخيص "G5" ذات الاستخدام التجاري، لشبكة البث الصينية وأكبر 3 شركات اتصالات في الصين، وهي: "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم".