الوسام الإمبراطورى لممثلة تجسد دور إليزابيث الثانية

كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، أوليفيا كولمان، وذلك قبل أن تجسد الممثلة دور الملكة في المسلسل التلفزيوني "ذي كراون" أو "التاج".



وحصلت كولمان على وسام الإمبراطورية البريطانية ضمن قائمة الشرف السنوية لعيد ميلاد الملكة.



وفازت الممثلة بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة هذا العام عن قيامها بدور الملكة آن، ملكة القرن 18، في فيلم "ذي فيفوريت" أو "المفضلة"، وتلعب دور الملكة الحالية في الموسم الثالث من الدراما الملكية "التاج" التي تنتجها "نتفليكس" حاليا.



وقالت كولمان إنها "متحمسة وسعيدة وفخورة للغاية" بهذا التكريم، وفق "أسوشيتد برس".



ويتم منح التكريم مرتين في السنة، في رأس السنة الجديدة وللاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا الرسمي في يونيو، لمكافأة مئات الأشخاص على الخدمات لمجتمعهم أو حياتهم الوطنية.



وتمنح الأوسمة في معظمها إلى أشخاص ليسوا في دائرة الضوء، ولكن تكون هناك أيضا مجموعة من الوجوه الشهيرة.