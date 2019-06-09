الهند: رصد 8 آلاف دولار كمكافأة للبحث عن طائرة عسكرية مفقودة

رصدت الهند مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطمت في ولاية نائية في شمال شرق البلاد.



وأعلن سلاح الجو الهندي وحكومة ولاية أروناشال براديش اليوم الأحد- مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه هندي ما يعادل ثمانية آلاف دولار لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة المفقودة التي اختفت الإثنين الماضي عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصًا.



وفقد أثر الطائرة وهي طراز أنتونوف (إيه إن-32) سوفياتية الصنع قرب حدود الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الاصطناعية في رصد أي إشارة صادرة عنها.