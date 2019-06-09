اليوم.. مى كساب تحتفل بألبوم "أنا لسه هنا" بالقاهرة

تحتفل المطربة مي كساب، اليوم الأحد، بأحدث ألبوماتها الذي طرحته قبل حلول الشهر الكريم ويحمل عنوان "أنا لسه هنا"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بفندق فيرومنت النيل بالقاهرة، ومن المقرر أن تقدم الحفل المذيعة دنيا صلاح عبدالله.



وتعاونت "كساب" من خلال هذا الألبوم مع عدد من الملحنين والموزعين، وقام زوجها مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا" بتوزيع جميع أغاني الألبوم، وأغنية "أنا لسه هنا" من كلمات نصر الدين ناجى وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا ومهندس صوت جورج يعقوب.



ومن ناحية أخرى؛ تشارك مي كساب في مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني، وهو من تأليف ورشة عمل أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإشراف على السيناريو فادى أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.