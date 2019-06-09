العثور على طفل حديث الولادة بجوار كوبرى الأقصر

عثر أهالي مدينه الأقصر، على طفل حديث الولادة ملقى بجوار كوبري الأقصر، كما تم العثور على مبلغ مالي وعلى من علب آلبان الطفل الجافة.



تلقي اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد عثور الأهالي علي طفل حديث الولادة، وذلك بعدما انتبهوا لصدور صوت وصراخ لطفل صغير، وعقب تتبع الصوت عثروا علي طفل حديث الولادة ملقى به بجوار كوبري الأقصر، وبفحص ملابس الطفل، تم العثور علي مبلغ مالي بجواره كمان تم العثور علي عدد من الألبان المجففة للأطفال حديثي الولادة.



وعلي الفور تحفظ الأهالي على الطفل، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وتم تحويل الطفل لقسم الأطفال بمستشفي الأقصر العام لرعايته طبيا.





حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.





