مفاجأة "غير سارة" تطيح مدرب مونتينيجرو

أقال اتحاد مونتينيجرو لكرة القدم مدربه الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، مساء الجمعة، بسبب عدم إشرافه على فريقه في مواجهة كوسوفو ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.



وقرر اتحاد مونتينيجرو للعبة "بالاجماع إقالة ليوبيشا تومباكوفيتش لقراره عدم الإشراف على الفريق خلال المباراة (ضد كوسوفو)، ما يمثل مفاجأة غير سارة وانتهاكا لالتزاماته المهنية".



ويشرف تومباكوفيتش على منتخب مونتينيغرو منذ فبراير 2016.



وعبر الاتحاد ايضا عن "أسفه الكبير" لغياب لاعبين من أصول صربية، ميركو فانيتش وفيليب ستويكوفيتش، عن المباراة مشيرة إلى تعرضهما "لضغوط".



وأقيمت المباراة الجمعة في بودغوريتسا على أرض مونتينيجرو وانتهت بالتعادل 1-1 من دون حضور المدرب واللاعبين.