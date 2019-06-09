ديشامب يفتح النار على لاعبيه

انتقد ديدييه ديشامب المدير الفني لـمنتخب فرنسا أداء لاعبيه بعد الخسارة من تركيا بنتيجة 0-2 في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لدور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الأوروبية.



وقال ديشامب، في تصريحات للتلفزيون الفرنسي: "عندما يكون هناك أداء جماعي من قبلنا مثل الذي ظهر في مباراة تركيا، فإنه لا يوجد شيء إيجابي تخرج به من هذه المواجهة".



وتابع: "لم نلعب مباراتنا كما نريد، ولم نكن حاضرين".



وأضاف: "إذا لعبنا بلا أي نوايا لتحقيق الفوز، على الرغم من أننا أبطال العالم، فإن هذا هو ما يحدث".



وأتم: "لقد أخذنا صفعة جيدة وسنحلل ما حدث، لا يوجد شيء آخر ليقال".



وبهذه الخسارة لفرنسا، تصدرت تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، حيث حققت العلامة الكاملة حتى الآن، لتهبط بطلة كأس العالم 2018 للوصافة بعد توقف رصيدها عند 6 نقاط، بالتساوي مع آيسلندا.