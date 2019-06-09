فرنسا تسقط فى تصفيات اليورو.. وإيطاليا وبلجيكا بالعلامة الكاملة

سقط المنتخب الفرنسي بشكل مفاجئ على يد مضيفه تركيا بهدفين دون رد، أمس السبت، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



واستطاع المنتخب التركي منع الديوك الفرنسية من الوصول للمرمى بأي تسديدة، ليسجل كان إيهان وجنكيز أوندير هدفي الفوز.



وبهذا الفوز، تصدرت تركيا المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، حيث حققت العلامة الكاملة حتى الآن، لتهبط فرنسا بطلة كأس العالم 2018 للوصافة بعد توقف رصيدها عند 6 نقاط، بالتساوي مع آيسلندا.



وحقق المنتخب الإيطالي فوزًا عريضًا على مضيفه اليوناني بثلاثية نظيفة، من توقيع نيكولو باريلا، ولورنزو إنسيني وليوناردو بونوتشي.



وبهذه النتيجة، واصل الأتزوري تربعه على عرش صدارة المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، بينما تراجعت اليونان للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وحقق المنتخب البلجيكي، الفوز في عقر داره على كازاخستان بنتيجة 3-0، بتوقيع الثلاثي دريس ميرتينز وتيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو.



ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، بينما اكتفت كازاخستان بـ3 نقاط وضعتها في المركز الخامس.