القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
مصر
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:26 ص

فيديو.. مراسم استقبال الرئيس السيسى لنظيره الإريتيرى بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس إريتريا بقصر الاتحادية
dostor.org/2657999

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بقصر الاتحادية نظيره أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، والذي يجري زيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية المباحثات بالرئيس أفورقي، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، مؤكدًا حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما أكد الرئيس أهمية المضي قدمًا في بلورة خطط محددة لتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه؛ عبر الرئيس أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعربًا عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية، وصولًا إلى رفع العقوبات الدولية مؤخرًا عن إريتريا عقب المصالحة التي تمت مع دول الجوار.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية الآنية، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بينهما إزاء كافة تلك التطورات، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ اسبوع

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ اسبوع

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ أقل من شهر

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

الآن

"90 دقيقة" يدشن مبادرة "ارحمهوهم" لتخفيف التوتر عن طلاب الثانوية العامة

"الشهيد الحي".. فرج فودة يحاكم الإخوان من قبره

محمد الباز يكشف نشاط لجان الإخوان الإلكترونية بقيادة 50 فردا

محمد الباز يطلق مبادرة "افضحوهم" لكشف أعداء الدولة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

أول رد من عمرو فهمي على أزمته مع أحمد أحمد

النرويج تهزم نيجيريا بثلاثية نظيفة في مونديال السيدات

"سيماو" مدربا للفيحاء السعودي

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

كلوني وزوجته يدعوان الفائز بحملة خيرية لغداء في منزلهما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎