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الأحد 09/يونيو/2019 - 01:12 ص

مصر الثورة: إريتريا شريك لمصر فى تأمين خطوط الملاحة الدولية

الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
dostor.org/2657998

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، أهمية زيارة رئيس إريتريا أسياس أفورقي، إلى مصر.

وقال "أبو العطا"، في بيان له إن هذه الزيارة في منتهى الأهمية؛ لأنها تأتي في وقت تشهد به القارة الإفريقية العديد من الملفات والقضايا المهمة، مثل قضايا حوض النيل وأمن البحر الأحمر.

وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن إريتريا من دول حوض النيل، ولها تأثير كبير في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن إريتريا لها 180 كيلومترا على سواحل البحر الأحمر، وبالتالي فهي شريك لمصر في تأمين خطوط الملاحة الدولية التي تقود لقناة السويس.

وأشار إلى أن مصر وإريتريا تربطهما علاقات قوية عبر بعض الآليات التي تضمهما ودول أخرى ومن تلك الآليات الاتحاد الإفريقي والكوميسا ومجموعة دول حوض النيل، فضلا عن آليات جامعة الدول العربية التي تشارك فيها إرتيريا بصفة مراقب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس السبت، نظيره الإريتري أسياس أفورقي، بقصر الاتحادية، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بينهما، تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذ الزيارة الرابعة للرئيس أفورقي للقاهرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كما أنها المرة الرابعة والعشرون التي يزور فيها الرئيس الإريتري مصر منذ توليه مهام منصبه عام 1993، حيث كانت أخر زيارة له في شهر نوفمبر 2016.

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