علاقة عاطفية وراء مقتل نجار مسلح بقنا

أقدم سائق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ذبح صديقه الذي يعمل نجار مسلح، وإلقاء جثته بالقرب من الطريق الصحراوي في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.



كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير مباحث المديرية، يفيد تلقي بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة "سمير عبد اللطيف أحمد"، نجار مسلح مقيم في قرية الغنيمية بمحافظة سوهاج، وبها آثار ذبح من الرقبة، وملقاه على الطريق الصحراوى أمام قرية السليمات بأبوتشت.



وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو صديق المجني عليه ويدعى "محمد. م. ا" سائق توك توك، ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط المتهم بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه، واتفقا معا على التخلص منه ليخلو لهما الجو، وقام باستدراجه للطريق الصحراوى بأبو تشت وذبحه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.