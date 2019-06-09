"التموين": مخزون القمح يكفى 4 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى ما يقرب من 4 أشهر، وأنه يجرى توفير الأقماح للمطاحن لإنتاجه دقيقًا وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين.



وأضافت الوزارة، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى، والممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، تستلم القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدمه فى إنتاج الخبز المدعم.



وكان مجلس وزراء وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح لعام ٢٠١٨ ٢٠١٩، لافتًا إلى أن سعر الأردب ٦٨٥ جنيهًا لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و٦٧٠ جنيهًا لدرجة نقاوة ٢٢ و٦٥٥ لدرجة نقاوة ٢٢.٥.