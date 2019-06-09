التخطيط: إعادة النظر فى تقسيم المحافظات والأقاليم لسد الفجوات التنموية

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر في التقسيم الحالي للمحافظات والأقاليم، بهدف إيجاد تقسيم جديد يحقق الاتساق والتناغم المطلوب بين الأقاليم، ويراعى التوزيع المتكافئ بين المحافظات الواقعة في كل منها، لافتًا إلى أن مخطط التقسيم الجديد يتضمن إعطاء منفذ بحري لمحافظات الصعيد لتطل على البحر الأحمر بما يسمح بانسياب حركة التجارة والنقل والتوزيع للنشاطات الإقتصادية.



وأشارت الوزارة، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن توزيع المخصصات المالية على المحافظات ستعتمد بشكل أساسي على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لرصد الفجوات التنموية بين أقاليم الجمهورية ومدي حاجة كلًا منها للمشروعات التنموية العاجلة، لافتة إلى أن بيانات جهاز الإحصاء تشير إلي أن إقليم جنوب الصعيد سجل أعلى معدل للبطالة بنسبة 15.5%، يليه إقليم قناة السويس بنسبة 15.4%، بينما بلغت أدني معدلاته في إقليم وسط الصعيد لتصل إلي 9.9%، أما معدلات الفقر فقد سجلت أعلي مستوياتها في إقليم وسط الصعيد لتصل إلي 66%، يليه جنوب الصعيد بنسبة 53.4%، ثم إقليم شمال الصعيد 45.2%.



وأضافت الوزارة، أن الخطة الاقتصادية تدعم توجه الحكومة للتحول إلى اللامركزية الإدارية والمالية من خلال توزيع الاستثمارات الحكومية وفقًا لمعادلة تمويلية جديدة تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية المختلفة، ومبنية علي معدلات متعلقة بالفقر، البطالة، الأمية وعدد السكان.



ولفتت إلي أن قانون التخطيط العام للدولة الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من مجلس الوزراء، يلعب دورًا محوريًا في تمكين الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية علي المستويات المختلفة، ويعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها علي تعبئة مزيد من الموارد وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.



وأوضحت أنه من بين المشروعات التي تعتزم تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد باعتباره الأعلي فقرًا وبطالة، بتكلفة إجمالية قدرها 13 مليار، من بينها: تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بنبان بحري وقبلي، وأبو اللريش قبلي، والعتمور قبلي محافظة أسوان، بالإضافة إلي إنشاء وتجديد وإحلال مدارس تعليم أساسي واستكمال مرافق جامعة أسوان، واستكمال مشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني القائمة، أما بالنسبة لمحافظة سوهاج تتضمن المشروعات إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي والفني، واستكمال مستشفيات سوهاج التعليمي والمنشأة المركزي وطما المركزي وساقلته المركزي، جهينة المركزي، وسوهاج العام الجديدة، وفيما يخص محافظة قنا، تتضمن خطة التنمية استكمال مرافق جامعة قنا وكلية العلاج الطبيعي وكلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي، واستكمال إنشاء المستشفي الجامعي بجامعة جنوب الوادي ومستشفي نجع حمادي ومستشفي قفط المركزي.