مباحثات بين السفير الإيطالى والمبعوث الأممى بشأن الحرب فى ليبيا

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم السبت، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، آخر تطورات الحرب في ليبيا وما يرتبط بها على الساحة الدولية.



وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان له، على تأكيد الطرفان على "ضرورة العودة إلى العملية السياسية بالبلاد، وذلك وفق بوابة" الوسط" الليبية".



واستهدفت ضربات جوية، مساء مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة فائز السراج في محيط مطار طرابلس الدولي جنوب المدينة.



وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ عملية الزحف في محور طريق المطار في طرابلس.



ولا تزال تدور اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة، وسط تقدم ملحوظ للجيش الوطني من كافة المحاور وتشيق الخناق على الملسحين الذين نتمي معظمهم الجماعات القاعدة والإخوان مثل الجماعة الليبية المقاتلة.