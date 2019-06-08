خالد عكاشة: نواجه موجة جديدة من إرهاب "داعش"

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أكثر من 6 دول شهدت في النصف الأخير من رمضان عمليات إرهابية تبنتها داعش، بدأت مع حوادث سريلانكا، وامتدت لإندونيسيا.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "تجدد في العراق اشتباك شرس بين مجموعنتين من داعش والجيش العراقي، وقبلهم لبنان في مدينة طرابلس، كل هذا يدل أننا أمام موجة جديدة، ودفع من داعش لخلاياه لمحاولة تصعيد".

واردف: "هذا فصل جديد بدأه أبو بكر البغدادي، حيث وجه رسالة لتنفيذ عمليات إرهابية والبحث عن أهداف موجعة، ففي العريش كان يستهدف المساجد".

وأشار إلى أن هناك مجموعات تسللت حديثًا للانخرط في صفوف داعش، موضحًا أن فلول التنظيم القديم انكسرت كل إمكانياته في عملية سيناء 2018، بدليل الانخفاض الحاد في مستوى العملياتفي 2018، والنصف الأول من عام 2019، حيث تراجعت إلى 3 أو 4 محاولات، نجحوا في عملية واحدة، مقابل إجهاض 3 عمليات.

وأكد عكاشة، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تفكيك الشفرة الجديدة لداعش، وأن الرد سيكون قاسيًا، فمن يراهن على إرهاب المصريين، أو بدفع عناصر من الخارج من فلول سوريا والعراق، لن ينجو بفعلته، هذه عقيدة الأمن والقوات المسلحة المصرية.



