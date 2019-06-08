أول رد من عمرو فهمي على أزمته مع أحمد أحمد

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

رفع جهاز النظافة بحي وسط، برئاسة اللواء سمير صدقي رئيس الحى، اليوم السبت، 16 طن مخلفات أتربة من محيط استاد الإسكندرية، ناتج أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، بالإضافة إلى رفع 20 طن مخلفات أشجار، ناتج ...