السبت 08/يونيو/2019 - 11:23 م
أول رد من عمرو فهمي على أزمته مع أحمد أحمد
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أجرى عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، للرد على أزمته مع رئيس الاتحاد أحمد أحمد.
التفاصيل..
أجرى عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، للرد على أزمته مع رئيس الاتحاد أحمد أحمد.
التفاصيل..
رفع جهاز النظافة بحي وسط، برئاسة اللواء سمير صدقي رئيس الحى، اليوم السبت، 16 طن مخلفات أتربة من محيط استاد الإسكندرية، ناتج أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، بالإضافة إلى رفع 20 طن مخلفات أشجار، ناتج ...
أعلن المهندس أحمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، عن شن عدة حملات لإزالة إشغالات الطريق، وأسفرت عن تحرير 25 محضر إشغال طريق ورفع الإشغالات من مناطق "كورنيش المدينة وشارع الإسكندرية والشوارع ...