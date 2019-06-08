خالد عكاشة يستنكر انتقاد تسليح الجيش: لا يحدث إلا في مصر

استنكر العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الانتقادات التي وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للجيش ، عن تسليح الجيش عقب الهجوم على كمين البطل 14 بالعريش، في أول أيام عيد الفطر.

وقال عكاشة، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الانتقاد جاء في وقت غير مناسب وغير لائق، مضيفًا: "نحن ننتقد الشرطة والأداء الأمني، ونريد منهم الأفضل، لكن دوري كمواطن عادي، ألا أتدخل في التنظير العسكري، لا نمارس هذا الدور ونقع في الفخ كل مرة".

ولفت إلى أن كل عملية إرهابية تتم يكون لها ذراع إعلامية تحدد موعد نشر التسريب المفبرك، والمقطع المصور، مضيفًا: "مفيش جيش على مستوى العالم ولا قوات أمنية تتعرض لانتقاد في تسليحها وتجهيزها وهي تحارب الإرهاب إلا في مصر".

وأردف: "أمريكا وروسيا وسوريا والعراق وإيران وتركيا وليبيا، لا يكتب سطر واحد عن إمكانيات الجيوش أو الأجهزة الأمنية".

وشدد على ضرورة محاسبة كل من يكتب أمرًا ويتبين أنه مزيف أو مزور، لأنها محاولة تزييف كاملة.