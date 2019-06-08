خالد عكاشة يكشف حقيقة التسجيلات الصوتية المتداولة لشهداء كمين" البطل 14" بالعريش

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن التسجيلات الصوتية المتداولة لشهداء كمين "البطل 14"، هي تسجيلات مزيفة بشكل كامل، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الجبهة الداخلية في فخ التسجيلات المزيفة بل المرة الثالثة، فالمرة الأولى كانت في حالة الشهيد أحمد المنسي، والثانية كانت لتسجيل ضابط شرطة، وهذه هي المرة الثالثة.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الفيديوهات المصورة عن تنفيذ العملية الإرهابية غير صحيحة على الإطلاق، وكانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الثامنة صباحا، وهو ما يجعل أي شخص يشك في صحتها.



ولفت إلى أن كل الأجهزة الأمنية كانت في أقصى درجات الحيطة والاستنفار، وكُللت جهودهم بالنجاح مساء يوم العملية الإرهابية.