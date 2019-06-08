النرويج تهزم نيجيريا بثلاثية نظيفة في مونديال السيدات

استهل المنتخب النرويجي لكرة القدم للسيدات مبارياته في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا بفرنسا، بالفوز على المنتخب النيجيري 3 صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأول للبطولة.



وسجلت أهداف المنتخب النرويجي جوريو ريتين في الدقيقة 17 وليسا-ماري أوتلاند في الدقيقة 34 وأوسيناشي أوهالي، لاعبة المنتخب النيجيري، بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 37.



وحصد المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركزالثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي، الذي تغلب على كوريا الجنوبية أمس الجمعة برباعية نظيفة، وظل المنتخب النيجيري بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري.