مدرب البرتغال: رونالدو يمكنه البقاء على القمة لسنوات

قال فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، إن قائد الفريق كريستيانو رونالدو يمكنه مواصلة تألقه مع النادي والمنتخب لمدة ثلاث أو أربع سنوات قادمة على الأقل.



وأظهر المهاجم البالغ عمره 34 عاما أنه لا يزال قادرا على تسجيل الأهداف المهمة ويملك الخطورة ذاتها حول منطقة الجزاء عندما سجل ثلاثية في الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم

الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.



وأضاف: «يمكنه أيضا أن يحرج منافسيه بمهارته في المراوغة مثلما فعل مع كيفن مبابو مدافع سويسرا الذي سقط أرضا بفضل مهارة رونالدو».



ويبتعد رونالدو، الذي يستعد لقيادة البرتغال لمواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم غدا الأحد، بفارق 12 هدفا فقط عن هدفه الدولي المئوي ويمكنه خوض المباراة الدولية رقم 200 حيث يمتلك حاليا 157

مباراة في مسيرة دولية استمرت 16 عاما حتى الآن.



وفي ظل ابتعاده عن الإصابات لا يوجد سبب يمنع رونالدو من الاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة خاصة وأنه أظهر بالفعل قدرته على التأقلم مع اللعب الذي يناسب عمره.



وقال سانتوس الذي تولى تدريب سبورتنج لشبونة في 2003 قبل فترة قصيرة من رحيل رونالدو عن النادي إلى مانشستر يونايتد "أعتقد أنه سيلعب لمدة ثلاث أو أربع سنوات مقبلة".



وأضاف سانتوس للصحفيين "لا أندهش على الاطلاق بما يفعله.اندهشت عندما رأيته لأول مرة في سبورتنج وهو شاب يافع. في هذه اللحظة شاهدنا قدرته وجودته وإمكانياته "حافظ على جودته وعمره 34 عاما ويملك أهدافا واضحة ومحددة ويتمتع بإمكانيات بدنية رائعة. وقادر على الاحتفاظ بقوته بين

المباريات. ليس من الشائع لأي لاعب أن يبلغ 34 عاما ويسجل نحو 50 هدفا في كل موسم. لكنه طموح للغاية".



وفي مرحلة ما شعر سانتوس بالإحباط بشأن عدد الأسئلة المتعلقة برونالدو لكنه قال "بالمناسبة نحن نستعد لمواجهة هولندا لكني سأجيب عن سؤال اخر بشأن رونالدو".



وسجل رونالدو 28 هدفا في كافة المسابقات في موسمه الأول مع يوفنتوس. ووفقا لمعاييره كان هذا الموسم باهتا إلى حد ما لأن هذا العدد من الأهداف هو الأقل في مسيرته منذ موسم 2008-2009 عندما كان في مانشستر يونايتد لكنه أضاف الدوري الإيطالي إلى ألقابه.



وتأتي مباراة الغد بعد 15 عاما من خوضه نهائي بطولة أوروبا 2004 في بلاده أيضا عندما خسرت البرتغال 2-1 أمام اليونان.



وقال رونالدو لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة على الإنترنت إن استعداده وعمله الجاد ساعده في مواجهة تقدمه في العمر.



وأضاف "لازلت أشعر بأني بحالة جيدة. أهم شيء هو ذهنك وأن تحافظ على دوافعك وسعادتك. اعتقد أنه لا يزال أمامي الكثير لأقدمه لأني أشعر بأني بحالة جيدة للغاية".