ألمانيا تفوز على روسيا البيضاء في تصفيات أوروبا

هز ليروي ساني وماركو رويس الشباك ليقودا ألمانيا لفوز سهل 2-صفر على مستضيفتها روسيا البيضاء وتحقيق انتصارها الثاني في مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.



وتقدمت بطلة أوروبا ثلاث مرات، التي ودعت كأس العالم 2018 بشكل مفاجئ من الدور الأول وهبطت إلى الدرجة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، بتسديدة ساني في الدقيقة 13.



وردت روسيا البيضاء لكن مانويل نوير أبعد ضربة رأس من نيكيتا ناوموف في الدقيقة 30 إلى فوق العارضة.



وأضاف الفريق الضيف الهدف الثاني عبر رويس في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة من ماتياس جينتر لتحصد ست نقاط في المركز الثاني خلف أيرلندا الشمالية التي فازت 2-1 على إستونيا لتحقق انتصارها الثالث في ثلاث مباريات.