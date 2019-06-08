محمد الباز عن تغريدات حسن نافعة: "تخيلت إنه لازم يقطع شرايينه بعدها"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تغريدات الدكتور حسن نافعة، التي يهاجم فيها الدولة، ويتهم الإعلاميين الذين يهاجمونه بأنهم مدفوعين من أجهزة الأمن.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "تصدر نفسك على أنك معارض حر، بينما كل مؤيد للدولة من وجهة نظرك لازم يبقى مدفوع من أجهزة الأمن؟ عمرك ما قابلت حد نظيف في حياتك؟".

ووجه الباز، رسالة لنافعة، قائلًا: "هل أنت مدلس؟ تتحدث عن أن الدولة تهتم بأكبر كنيسة وأطول مائدة، وتتجاهل جهود الدولة في التعليم والصحة وبناء جامعات جديدة مع وجود توأمة مع الجامعات العالمية لرفع كفاءة التعليم في مصر".

وكان نافعة كتب عبر "تويتر": "لا تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر، والأغلبية من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات، فمتى يدرك النظام أنه يقود البلاد نحو كارثة؟ الأرجح أنه لن يدرك".

وعقب الباز: "تخيلت بعد هذه التغريدة إنه هيقطع شرايينه وينتحر لأن كل حاجة بايظة".