القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
الصحة
السبت 08/يونيو/2019 - 11:00 م

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

دراسة: أمراض اللثة
dostor.org/2657958

من المعروف أن الحفاظ على نظافة الفم يعزز صحة الأسنان وقوتها، لكن دراسة جديدة أظهرت أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يمكن أن يحمي من الإصابة بمرض ألزهايمر أيضا.

ووجد الباحثون في جامعة بيرغن صلة واضحة بين أمراض اللثة والإصابة بمرض الزهايمر، وأن التهاب اللثة يلعب دورا حاسما فيما إذا كان الشخص مصابا بهذا التدهور العقلي أم لا.

ويقول الباحث بيوتر ميدل، من مختبر أبحاث Broegelmanns في قسم العلوم السريرية بجامعة بيرغن: "اكتشفنا دليلا قائما على الحمض النووي بأن البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى المخ".

وتنتج هذه البكتيريا بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ، ما يؤدي بدوره إلى فقدان الذاكرة، ثم في نهاية المطاف إلى مرض ألزهايمر.

ويشير ميدل إلى أن البكتيريا لوحدها لا تسبب مرض ألزهايمر، لكن وجودها يزيد من خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير وتتورط أيضا في تطور أسرع للمرض.

ويوضح ميدل أنه من المهم استخدام فرشاة الأسنان والخيط لتنظيف الأسنان بشكل صحيح، فضلا عن زيارة طبيب الأسنان بانتظام، في حال الإصابة بالتهاب في اللثة لا سيما إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي مع مرض ألزهايمر.

ويُعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن توفر طريقة جديدة محتملة للتعامل مع مرض ألزهايمر، وأشار ميدل: "نجحنا في تطوير عقار يمنع الأنزيمات الضارة التي تفرزها البكتيريا، ما يمكنه تأجيل تطور المرض، ونخطط الآن لاختبار هذا الدواء في وقت لاحق من هذا العام".

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

محمد الباز يكشف نشاط لجان الإخوان الإلكترونية بقيادة 50 فردا

محمد الباز يطلق مبادرة "افضحوهم" لكشف أعداء الدولة

أجيرى يدرس الدفع بـ«الحاوى ودونجا» فى ودية تنزانيا

العيد خالٍ من الألبومات لأول مرة منذ سنوات: أصالة وفؤاد وهيثم شاكر «تأجيل»

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

أول رد من عمرو فهمي على أزمته مع أحمد أحمد

النرويج تهزم نيجيريا بثلاثية نظيفة في مونديال السيدات

"سيماو" مدربا للفيحاء السعودي

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

كلوني وزوجته يدعوان الفائز بحملة خيرية لغداء في منزلهما

الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎