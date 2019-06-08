مفاجأة.. هجوم كمين "البطل 14" استهدف مجزرة بشرية في العريش

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الهجوم الإرهابي على كمين "البطل 14"، في العريش لم يكن هجوما عاديا، ولكنه كان يستهدف مدينة العريش نفسها.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا الهجوم الإرهابي استهدف تنفيذ مجزرة بشرية في حق المدنيين بمدينة العريش في أول أيام العيد.

وذكر أن العملية الشاملة سيناء 2018 كان هدفها على مدار العام الماضي استهداف البنية التحتية لكل العناصر الإرهابية في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد.