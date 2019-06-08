شاهد.. عمرو يوسف ينشر برومو فيلم "ولاد رزق 2"

كشف الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"عن برومو فيلم "ولاد رزق 2" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبل.



وقال عمرو يوسف: "عودة أسود الأرض، ولاد رزق2، فيلم العيد الكبير".



وظهر أبطال الجزء الأول من الفيلم خلال التيزر إلى جانب الفنان الكبير خالد الصاوي والفنان باسم سمرة.



"ولاد رزق2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، كريم قاسم. والعمل من إخراج طارق العريان، وقد حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.