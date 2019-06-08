الملك سلمان وولي العهد يعزيان الكويت في وفاة والدة رئيس الوزراء

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان برقية عزاء إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.



كما بعث الاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لجابر المبارك الصباح في وفاة والدته وضحة علي عبدالرحمن المنير، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشارت الوكالة إلى أن ولى العهد بعث أيضا برقية عزاء إلى نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، في وفاة وضحة علي عبدالرحمن المنير.



وقال ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".