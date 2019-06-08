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السبت 08/يونيو/2019 - 10:39 م

محمد الباز يفجر مفاجأة عن مقال يحيى حامد في الفورن بوليسي

يحيى حامد
يحيى حامد
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2657950

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، استسلام عدد كبير من المثقفين والسياسييين وأساتذة الجامعة، وتداولهم لمقال منشور في الفورن بوليس الأمريكية بعنوان "الاقتصاد المصري ينهار".

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أساتذة جامعة وسياسيين ومثقفين وشعراء، يشيروا المقال على أنه من الفورين بوليسي، لكن المفاجأة أن كاتب المقال يحيى حامد، وهو وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي الإخواني، والمقال مدفوع الأجر".

وأوضح الباز، أن يحيى حامد، عمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات، وكان أحد رجال خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة، وعضو للجنة الشئون الخارجية، ثم المتحدث الرسمي في حملة مرسي، ومستشاره في الرئاسة، وكان مسؤول عن أول الخلايا الإلكترونية على الإطلاق.

وأضاف: "أول لجان أسسها الشاطر كانت لتصفية خصومه داخل جماعة الإخوان، وهما صفحتي أنا إخوان، وأنت عيل إخوانجي".

وأشار الباز، إلى أن يحيى في المقال لا يتحدث إلا عن أمرين، أن 60% من المصريين فقراء، والدين العام، مردفًا: "وهو كاذب فيهما، فلا يمكن أن تطالب كاذب أن يصدقك".

وعرض الباز، فيديو قديم ليحيى حامد، في حوار تلفزيوني، وهو يؤكد أن الإخوان اختاروا المواجهة عن التراجع أمام إرادة الشعب.

وعقب قائلًا: "نحن أمام قتلة اختاروا الدم، وهذه وثيقة اعتراف أنهم اختاروا الدم".

ودعا الباز، إلى ضرورة كشف وفضح أعداء الداخل، الذين يشككون وينشرون معلومات مغلوطة في الوقت الذي يهاجم فيه الإرهابيون الجيش والشرطة.

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