جامعة أمريكية ترفض تبرعا بـ 26 مليون دولار بسبب الإجهاض

رفضت جامعة ألاباما الأمريكية منحة بقيمة 26.5 مليون دولار من رجل الأعمال وقطب قطاع العقارات البارز هيو كولفرهاوس، أكبر متبرع لديها وحذفت اسمه من كلية الحقوق التابعة لها.



وجاءت تلك الخطوة بعد أن دعا كولفرهاوس الطلاب إلى مقاطعة الجامعة وهيئات الولاية لحظرها جميع أشكال الإجهاض بموجب قانون تم إقراره الشهرالماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.



من جانبها، قالت كيلي رينهارت، نائبة مستشار الجامعة لشؤون الاتصالات أن "الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة الجامعة هو نتيجة مباشرة لجهود كولفرهاوس الرامية للتدخل في شؤون كلية الحقوق".



وأضافت: "هذا هو السبب الوحيد لتصويت المجلس على حذف اسمه وإعادة المال إليه".