الإمارات: حل الأزمة الخليجية عن طريق مجلس التعاون

قال السفير الإماراتي لدى الكويت صقر ناصر الريسي، إن حل الأزمة الخلجية سيكون عبر منظومة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن ما يجمع الشعوب الخليجية كثير.



وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت تتسم بالمتانة والرسوخ، وترتكز على دعائم ثابتة وأرضية صلبة تنطلق من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، وأن تلك العلاقات تعتبر نموذجًا يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأوضح الريسي أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت تتسم بالمتانة والرسوخ، وترتكز على دعائم ثابتة وأرضية صلبة تنطلق من حرص القيادة الرشيدة في البلدين على دعم وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وشدد السفير الإماراتي على أن المستقبل يحمل الكثير من التعاون المشــــترك بيــــن البلدين الشقيقين، سواء ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي أو عبر التعاون الثنائي



وأوضح الريسي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفز بنسبة 245 % خلال الفترة من 2010 وحتى 2017، بعد أن ارتفع من 7.4 مليار درهم العام 2010 ليصل إلى 25.35 مليار درهم بنهاية العام 2017.