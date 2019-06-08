معهد القاهرة الكبرى ينظم محاضرة عن الطعن على الأحكام

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرا، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



ودارت المحاضرة، التي ألقاها صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، حول الطعن على الأحكام، بحضور حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي عام المعهد.



يذكر أن نقابة المحامين طالبت فى تعديلات قانون المحاماة المقدم بإنشاء أكاديمية المحاماة خلال سنتين على الأكثر من العمل بهذا القانون وإلى أن يتم العمل بالأكاديمية، يشترط الحصول على دبلومة فى القانون لتجديد القيد من جدول عام إلى إبتدائى.