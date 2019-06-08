عرض الفيلم السنغالي "حدود" بمركز إبداع الإسكندرية

عرض مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية مساء اليوم السبت، الفيلم السنغالي (حدود) ضمن عروض نادى السينما الأفريقية التي يستضيفها المركز بمقره وسط الإسكندرية.



وتدور أحداث الفيلم حول أربع نساء يسافرن عبر حدود غرب أفريقيا من داكار في السنغال إلى "لاغوس" بنيجيريا فى رحلة يواجهون فيها العنف والتهديد من أجل كسب لقمة العيش وهو من إخراج المخرجة البوركينية ابولين تراورى.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويعد المركز ملتقى للأدباء والمثقفين ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندرى وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.