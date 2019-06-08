المنتخب الأولمبي يخوض تدريباته استعدادًا لـ أوزبكستان

أدى المنتخب الأولمبي المصري تدريباته اليوم السبت على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه مباراته الودية مع أوزبكستان بمدينة أنديجان.



يواجه المنتخب الأولمبي نظيره أوزبكستان في الرابعة من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها بالقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.



وشارك في التدريبات جمع اللاعبين باستثناء كريم العراقي، واستغرق ساعة ونصف الساعة، ركز خلاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الجمل التكتيكية التي سيتم تنفيذها في مباراة الغد.



ومن المقرر أن ينضم صلاح محسن لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب صباح الغد بعد وصوله طشقند مساء اليوم وذلك لعدم وجود طيران داخلي ليلًا.