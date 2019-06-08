اتحاد جدة يستهدف جوهرة ويست هام

وضعت إدارة اتحاد جدة، برئاسة لؤي ناظر، مايكل أنطونيو، نجم ويست هام، في دائرة اهتمامات الفريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن إدارة الاتحاد ستخوض معركة ساخنة مع فريق كريستال بالاس بعد أن أبدى الأخير هو الآخر اهتمامه بأنطونيو للظفر بخدماته حال رحيل نجمه الإيفواري ويلفرد زاها.



وأكدت "صن" أن اتحاد جدة يرغب في الحصول على أنطونيو لتدعيم خط هجوم الفريق خصوصا بعد الإيقاف الذي تعرض له مهاجمه فهد المولد لمدة عام كامل بسبب المنشطات.



ونجح أنطونيو في تقديم أوراق اعتماده لجماهير ويست هام في الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي بعد أن سجل 7 أهداف وصناعة مثلهم في 38 مباراة لعبها.



يذكر أن اتحاد جدة نجح في البقاء بالدوري السعودي للمحترفين بعد إنهائه الموسم بالمركز الـ13 برصيد 36 نقطة.