الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم ويتقدم شمال حجة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات التحالف العربي، فرضت سيطرتها على مزارع "النسيم" الواقعة بين مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.



وقال مصدر عسكري يمني للوكالة، إن "التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع الحوثيين سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة".



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن جماعة "أنصار الله" الحوثية شنت هجوما مضادا في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثرها معارك لا تزال مستمرة.



ونفذت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين.