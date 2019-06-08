"90 دقيقة" يدشن مبادرة "ارحمهوهم" لتخفيف التوتر عن طلاب الثانوية العامة

دشن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مبادرة "ارحموهم"، لتخفيف التوتر عن طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

وقال الباز، إن هناك حالة رعب شديد من امتحانات الثانوية العامة، فبعض الأهالي يصطحبون أبنائهم للامتحان وكأنهم يودعونهم قبل السفر، وبعض الأهالي يقرأون القرآن من أجل أبنائهم وكأنهم يصرفون عفاريت.

واستكمل أن الله قال خذ بالأسباب، وتوكل على الله، فادعوا لأبنائكم بالتوفيق، ولا تصروا على هذا الشحن للطلاب، ارحموا طلاب الثانوية العامة، ولتكن مجرد امتحانات عادية من ذاكر اجتاز الامتحانات ومن لم يبذل مجهودا لن يوفق في الامتحان.