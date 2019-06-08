خالد بو طيب جاهز للمشاركة مع المغرب في أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، ويعسكر لتحديد القوام النهائي للقائمة التي سيخوض بها "الأطلسي الكان"، المقرر إقامتها بمصر 2019.



وظهر المغربي "خالد بو طيب" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحالة جيدة خلال المران الرئيسي لمنتخب المغرب.



ويخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين قبل السفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخبي جامبيا وزامبيا بمدينة "مراكش".



ومن المقرر أن بعثة منتخب المغرب ستطير إلى القاهرة يوم 18 يونيو المقبل.