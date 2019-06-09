المتهم بقتل "حبيبته" بالنزهة: خانتنى على الـ"فيس بوك"

حصلت "الدستور" علي نص تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في اتهام طالب بقتل فتاة تربطه علاقة بها، بمنطقة النزهة، وذلك بعد شكه فى سلوكها.



كشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 8131 جنايات النزهة، قيام المتهم "أحمد.ع"، 22 سنة، طالب، بقتل المجني عليها "أميرة.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها، إثر الخلافات التي جمعت بينهما، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجدها فيه، وما إن ظفر بها بمفردها حتي استل سلاحًا أبيضًا "سكين"، وعاجل المجني عليها بطعنتين بالظهر، قاصدًا قتلها، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وسرق هاتفها المحمول وفر هاربًا.



وأقر المتهم، خلال التحقيقات، أنه كان يحب المجني عليها، وهى الأخرى كانت تبادله نفس المشاعر، واستمرت علاقتهما العاطفية عامين، وخلال تلك الفترة كانت عائلته تعلم بحبه لها، واتفقا على الخطوبة عقب الانتهاء من دراسته الجامعية، وقبل الواقعة شعر بتغير المجني عليها من ناحيته، وتبين له وجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص على الـ " فيس بوك "، فطلب منها احترام علاقتهما العاطفية، والتوقف عن محادثة هذا الشخص، لكنها رفضت، فقرر قتلها، وبالتوجه لها في مقر عملها قام بالدخول للمطبخ الخاص بالشركة، وقام بسحب "سكين" فشعرت المجني عليها، وحاولت الهرب لكنه طعنها بظهرها، فسقطت على الأرض، وفارقت الحياة.



وكشفت تحريات المباحث الجنائية، ارتباط المجني عليها بعلاقة عاطفية مع المتهم، وأنهما كان في سبيل إعلان خطبتهما لولا حدوث بعض الخلافات؛ بسبب عدم إتمام المتهم دراسته الجامعية، واكتشافه قيام المجني عليها بالتحدث مع أحد الأشخاص علي حسابها الشخصي علي "الفيس بوك"، فطلب منها حذف ذلك الشخص والتوقف عن محادثته، فرفضت، مما أثار حفيظته.



وتبين من التحريات قيام المتهم بعقد العزم علي قتلها، ويوم الواقعة تلقى اتصال هاتفي منها، وطلبت مقابلته في محل عملها، فقرر التخلص منها عقب علمه بتواجدها بمفردها، فتوجه إليها وعاجلها بطعنتين بظهرها قاصدًا قتلها، وسرق هاتفها المحمول، وفر هاربًا.



وكشف الشاهد "إبراهيم.ع"، أن المتهم حضر إليه يوم الواقعة، وطلب منه معاونته في بيع الهاتف المحمول، وعند الاستعلام عن مصدره، أقر أنه تحصل عليه نظير بعض المستحقات المالية الخاصة، وكانت النيابة قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة القتل العمد.