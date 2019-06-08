روسيا تعرض أحدث روبوتاتها القتالية في "منتدى الجيش" (فيديو)

ذكرت مصادر في مؤسسة "روستيخ" للصناعات الثقيلة، أن موسكو ستعرض أحدث روبوتاتها القتالية في "منتدى الجيش 2019".



ومن أبرز المعروضات التي سيشهدها المنتدى سيكون روبوت "أوران-9" الذي طوّر مصفحة ومجنزرة، قادرة على القيام بمختلف المهام القتالية والاستطلاعية حتى في أصعب الظروف.



كما زود هذا الروبوت بأجهزة للتحكم به عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي، أو غرفة تحكم ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التصوير البصرية والليزرية والحرارية لرصد العدو في مختلف ظروف الرؤية.



وسلّحت "روس تيخ" هذا الروبوت بمنظومات مختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع والطائرات، ويمكن تزويده بمنظومات "كورنيت" الصاروخية أيضا، فضلا عن احتوائه على رشاش كلاشينكوف المضاد للأفراد، ومدفع أوتوماتيكي رشاش من عيار 30 ملم.



أما الروبوت الثاني الذي سيشهده المنتدى، فهو روبوت "بالادين" الذي بني على منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3"، وزود بمدفع من عيار 30 ملم، ورشاش أوتوماتيكي من عيار 7.62 ملم، ومنظومة "كورنيت" المضادة للدروع والدبابات.



كما من المفترض أن تعرض روسيا عددا من روبوتاتها الجديدة التي تستخدم من قبل قوات الجيش والشرطة في عمليات الاستطلاع والمداهمة وتدمير قوات العدو عن بعد.