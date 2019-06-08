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سياسي
السبت 08/يونيو/2019 - 10:08 م

"الوفد" يطلق خدمة جديدة لتوصيل شكاوى المواطنين للمسؤولين

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2657929

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خدمة جديدة لتحقيق التواصل بين المواطنين والمسئولين، ولتوصيل صوت المواطن العادي إلى المسئول، سواء كان وزيرًا أو رئيسًا لأي هيئة من الهيئات أو المؤسسات في الدولة، من أجل حل المشكلات وتيسير الحياة على المواطنين.

وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، إنشاء مكتب لخدمة المواطنين يتلقى مشكلات واستغاثات ومطالب المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية لعرضها على المسئولين.

وخصص حزب الوفد رقمين لاستقبال طلبات المواطنين هاتفيًا، وهما: 01099354247 و01099354385، كما خصص رقمًا للواتس آب هو: 01099354269، لتلقى الطلبات والمشكلات والاستغاثات ونشرها عبر باب «متاعب الناس» في جريدة الوفد، ونشر ردود المسئولين وحلولهم للمشكلات أولًا بأول، على أن تتضمن الطلبات والشكاوى الرقم القومي لصاحب الطلب أو الشكوى ورقم الهاتف والعنوان الذي يقيم فيه، إضافة إلى المستندات التي تشفع طلبه إذا لزم الأمر.

ويتولى مكتب خدمة المواطنين في حزب الوفد التواصل مع أصحاب الطلبات والشكاوى لإبلاغهم بما يرد من استجابات من المسئولين، أو ما يطلبونه من توضيح بعض الأمور.

وأعلن حزب الوفد أنه يقوم بهذا الدور انطلاقًا من دوره التاريخي، باعتباره حزبًا شعبيًا، انطلق من رحم الأمة، عندما تسابقت جموع الشعب إلى منح التوكيلات للوفد المصري، وظل هذا الحزب على عهده دائمًا مع المصريين بالوقوف إلى جانبهم ومساندته لقضاياهم.

ويواصل حزب الوفد دوره الشعبي، بأن يكون حلقة الوصل بين المواطن والمسئول، حتى يتم حل المشكلات، وينعم المواطن المصري بحياة كريمة مستقرة، تجعله يتفرغ للعمل، ويساهم في بناء الوطن، ويشارك في نهضته الاقتصادية، ويضع لبنة في مستقبله الزاهر.

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