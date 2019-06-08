أمين المستشفيات الجامعية: الإصابة بضعف السمع بين المصريين 3 في الألف

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن معدلات الإصابة بضعف السمع مرتفعة بين المصريين، لافتًا إلى أنها تبلغ في المتوسط 3 في الألف وتتراوح ما بين ضعف سمع خفيف أو شديد أو صمم.



وأضاف عبد الغفار في تصريحات للدستور أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن 65% من أسباب ضعف السمع يمكن تلافيها بالتوعية الجيدة والفحص المبكر لاكتشاف حالات ضعف السمع.



وأشار أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن المسح السمعي لحديثي الولادة سيساهم في التدخل العلاجي بالوقت المناسب، حيث أن هناك حالات ضعف سمع يمكن علاجها بشكل دوائي أو جراحي.



وأوضح أن السمع هو البوابة الأساسية لتعلم اللغة ومرتبط بفترة سنية معينة، فبعد 5 سنوات لا تستقبل مراكز اللغة معلومات جديدة، لافتًا إلى أنه حال التدخل بشكل مبكر هناك فرصة بنسبة 98% أن يكون الطفل طبيعي عند عمر 5 سنوات، والتأخر في التدخل الطبي يسبب إعاقة سمعية للطفل.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الإنفاق على اكتشاف حالات ضعف السمع أقل بكثير من الإنفاق على العلاج، فسعر الجهاز الواحد لفحص سمع ألاف الأطفال أقل من سعر إجراء زراعة قوقعة لطفل واحد.



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء إدراج الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية، منذ مطلع يونيه الجارى بكافة وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، وفقًا للتوجيهات الرئاسية.