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السبت 08/يونيو/2019 - 10:05 م

مشاركة 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية

مشاركة 15 مدرسة علمية
أميرة العناني
dostor.org/2657926

اعتمدت وزارة الأوقاف اليوم السبت 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات للمشاركة فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام كمجموعة أولى يتم التوسع فى عددها تباعًا.

علما بأن الدراسة في هذه المدارس ستنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو الجارى، وأن الالتحاق بها سيكون متاحًا لجميع السيدات بمختلف أعمارهن من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، وسائر الفتيات والسيدات، وبالمجان.
وهذه المدارس هى:
أولا: المدارس العلمية:
مدرسة مسجد (الاستقامة) العلمية للواعظات بالجيزة
1 الأحد منال عبد المجيد محمود المسلاوي الأسرة والمجتمع 12: 2م
2 الاثنين ابتسام السيد أحمد البيه سيرة 12: 2م
3 الثلاثاء جيهان ياسين يوسف محمود تفسير 12: 2م
4 الأربعاء آمال محمود عادل البيومي فقه 12: 2م
5 الخميس سحر محمد شوقي محمد المرسي أخلاق 12: 2م

مدرسة مسجد (السيدة نفيسة) العلمية للواعظات بالقاهرة

1 الأحد مرفت عزت محمد عثمان أخلاق 12: 2م
2 الاثنين عبير أنور محمد تفسير 12: 2م
3 الثلاثاء نفين أحمد رأفت الأسرة والمجتمع 12: 2م
4 الأربعاء نفين حسن أنور أحمد مختار فقه 12: 2م
5 الخميس وفاء عبد السلام عبد السلام سيرة 12: 2م

مدرسة مسجد (عمرو بن العاص) العلمية للواعظات بالقاهرة

1 الأحد يمنى محمد أبو النصر الأسرة والمجتمع 12: 2م
2 الاثنين وفاء عبد السلام عبد السلام سيرة 12: 2م
3 الثلاثاء نفين حسن أنور أحمد مختار فقه 12: 2م
4 الأربعاء جيهان ياسين يوسف أخلاق 12: 2م
5 الخميس دينا زيدان – منال صفوت تفسير 12: 2م

مدرسة مسجد (علي بن أبي طالب) العلمية للواعظات بالإسكندرية
1 السبت حنان متولي يوسف فقه 12: 2م
2 الأحد عطيات محمود سالم زيدان أخلاق 12: 2م
3 الاثنين بهيرة محمود خير الله تفسير 12: 2م
4 الثلاثاء هالة السيد رمضان الأسرة والمجتمع 12: 2م
5 الأربعاء عزيزة أحمد ابراهيم بريقع سيرة 12: 2م

مدرسة مسجد (حسن الشربتلي) العلمية للواعظات بالقاهرة

1 الأحد أميرة محمد أحمد خيري الأسرة والمجتمع 12: 2م
2 الاثنين شيرين فتحي عبد الحميد سيرة 12: 2م
3 الثلاثاء يمنى محمد أبو النصر تفسير 12: 2م
4 الأربعاء ميرفت عزت محمد عثمان أخلاق 12: 2م
5 الخميس نجوى عزت سعد زغلول فقه 12: 2م

ثانيا: المدارس القرآنية:
مدرسة مسجد (حسن الشربتلي) القرآنية للواعظات بالقاهرة
1 أربعة أيام متتالية مرفت عزت محمد عثمان قرآن كريم مسائي
2 أميرة محمد أحمد خيري مسائي
3 نجوى عزت سعد زغلول مسائي
مدرسة مسجد (أسد بن الفرات) القرآنية للواعظات
(شمال الجيزة)
1 أربعة أيام متتالية كاميليا محمد كامل اسماعيل قرآن كريم صباحي
2 فادية فؤاد حسن صباحي
3 سعاد محمد ابراهيم أيوب صباحي
مدرسة مسجد (الإمام الحسين) القرآنية للواعظات بالقاهرة
1 أربعة أيام متتالية نهلة عبد القادر محمد الحراكي قرآن كريم صباحي
2 يمنى محمد أبو النصر صباحي
3 وفاء عبد السلام عبد السلام صباحي
مدرسة مسجد (الخلفاء الراشدين) القرآنية للواعظات بالقاهرة
1 أربعة أيام متتالية خديجة عباس محمد النمر قرآن كريم صباحي
2 غادة عاي محمد الإبياري صباحي
3 داليا مصطفى ابراهيم السيد صباحي
مدرسة مسجد (الصديق شيراتون) القرآنية للواعظات
1 أربعة أيام متتالية أمينة محمد عبد الجواد قرآن كريم صباحي
2 سحر محمد مجدي صباحي
3 منى عبد المنعم عبد العزيز صباحي
مدرسة (المسجد الجامع) القرآنية للواعظات
1 أربعة أيام متتالية راوية عبد المنعم محمد خليل قرآن كريم صباحي
2 ماجدة حماية الله محمد ابراهيم صباحي
3 منال محمد جمال الدين محمد صباحي
مدرسة مسجد (طلعت مصطفى) القرآنية للواعظات
(الرحاب – القاهرة)
1 أربعة أيام متتالية دينا محمد حسين زيدان قرآن كريم صباحي
2 إيمان أحمد فريد أبو حبيب صباحي
3 أميرة مصطفى ابراهيم صباحي
مدرسة مسجد (منشية البكري) القرآنية للواعظات بالقاهرة
1 أربعة أيام متتالية رابحة صلاح الدين مصطفى قرآن كريم صباحي
2 فاطمة محمد عبد المنعم صباحي
3 إيمان الحسيني عبد الرحمن صباحي
مدرسة مسجد (يوسف الصحابي) القرآنية للواعظات
(النزهة – القاهرة)
1 أربعة أيام متتالية دينا باز عبد السميع قرآن كريم صباحي
2 أمثال طه حسين الكثار صباحي
3 هالة محمد أحمد الصباغ صباحي
مدرسة مسجد (مصطفى كامل) القرآنية للواعظات
(المنطقة العسكرية – الإسكندرية)
1 أربعة أيام متتالية بهيرة محمود خير الله قرآن كريم صباحي
2 حنان متولي يوسف صباحي
3 عزيزة أحمد ابراهيم بريقع صباحي.

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