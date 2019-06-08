"مطار القاهرة": الصالة الموسمية تستقبل وتودع يوميا 10 آلاف معتمر

كشفت إدارة العلاقات الخاصة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، عن وجود كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات سفر ووصول ما يزيد عن 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك بالإضافة إلى 5 آلاف آخرين قادمين من السعودية، وذلك تم نقلهم على الجسر الجوى الذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر.



في الوقت نفسه، استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، أمس الجمعة، 3 آلاف معتمر وصلوا على متن 15 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة.



وقام فريق عمل من كل أجهزة المطار باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر وتوفير كراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضي، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.