فيديو.. تامر حسني ينشر كواليس بروفات أغنية الحياة

نشر الفنان تامر حسني فيديو لكواليس أغنية "الحياة"، التي قدمها برفقة أكرم حسني وعلي ربيع، على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".



وعلّق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "كواليس بروفات أغنية الحياة، غناء عملاق الغناء العربي أكرم حسني ونجم الأجيال علي ربيع، والمطرب الصاعد تامر حسني".



أغنية "هى دى الحياة" قدّمها تامر حسنى عام 2004، في فيلم "حالة حب" لأول مرة، وقدمها مرة أخرى بمشاركة أكرم حسنى وعلى ربيع في احتفالية عيد الفطر الأربعاء الماضي، التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيىسي بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة.