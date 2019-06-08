محمد الباز يكشف نشاط لجان الإخوان الإلكترونية بقيادة 50 فردا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بعد حادث العريش، نشطت لجان الإخوان الإلكترونية بشكل كبير، وتم التعامل معها من قبل الجهات المعنية، وتم حصار لجان الإخوان بشكل كبير.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذه اللجان الإلكترونية للإخوان، يقودها 50 فردًا واللجان شكلوا شيئًا أشبه بالخلية، عندهم حسابات وهمية بعدد كبير جدًا.

وأردف: "أحد قيادات هذه اللجان تم التحقيق معه، وقال إن عنده صفحات وهمية عليها متابعين وصلت إلى 12 مليون متابع، ووظيفتهم كتابة تشكيكات، وتعليقات على ما يكتبه قيادات الإخوان فينتشر أكثر على شبكة التواصل الاجتماعي".