"الشهيد الحي".. "90 دقيقة" يحيي الذكرى 27 لاغتيال فرج فودة

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، الذكرى الـ 27 لاغتيال المفكر الدكتور فرج فودة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الدكتور فرج فودة يمكن تسميته بالشهيد الحي، فهو رجل قال كلمته التي يبغي بها وجه الحياة والإنسان، فهو قال كلمته التي وقف بها ضد جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة.

واستكمل أن الدكتور فرج فودة كان يعلم المخاطر التي كان يتعرض لها، لدرجة أن أحد أصحابه قال له: "هل تعلم أنك رقم 2 على قائمة اغتيالات الجماعة الإسلامية؟"، فقال له: "وهل قصرت في شيء لكي لا أكون رقم 1".

وتابع أن فرج فودة لم يكن معاديا للشريعة الإسلامية، ولكنه كان يقف ضد الدول التي كانت ترفع شعار الدين في الحكم، فهذا الرجل دفع ثمن موقفه وآرائه.