توتنهام يقترب من الفوز بسباق الحصول على خدمات ندومبيلي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الدولي الفرنسي تانجوي ندومبيلي، لاعب وسط فريق ليون، يقترب من توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



توتنهام لم يبرم أي تعاقد خلال فترتي الانتقالات الماضيتين، ويريد بوتشيتينو تعزيز الفريق في الموسم المقبل، من اجل المنافسة على بطولة بعد 5 سنوات.



صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أفادت بأن اللاعب الفرنسي يقترب أكثر من توتنهام مقابل 50 مليون جنية إسترليني لتدعيم وسط ملعب سبيرز، بعد الاجتماع الذي عقده وكيل اللاعب بمسؤولي النادي الإنجليزي.



ندومبيلي هدفًا للعديد من الفرق الكبرى بأوروبا، مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة، لكن يبدو ان توتنهام سيفوز بالسباق ويخطف اللاعب.